14 Ağustos 2020, Cuma
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Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları

Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde İslam aleminin cumasını kutlamak için güzel bir araç olacaktır. İslama göre insanın bir çok kabiliyetlere sahip olarak yaratılışı cuma günü tamamlanmıştır. Bu günde müminler, kendilerine bahşedilen sayısız nimetlere şükrün bir gereği olarak bir araya gelip namaz ve hutbe ile Allah'ı anarlar. Bugüne özel en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını bir araya getirdik. Kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları seçenekleri ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:07
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Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları

Cuma mesajları... Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak ister misiniz? O zaman sizler için hazırladığımız en güzel cuma mesajlarına göz atabilirsiniz. 14 Ağustos'a özel derlediğimiz cuma mesajları ile ister yazılı, ister resimli mesaj seçeneklerine ulaşabilirsiniz. En güzel ve yeni resimli cuma mesajlarını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. İşte anlamlı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları...

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Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları

EN YENİ CUMA MESAJLARI 2020

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

* Allah'u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma namazı vaktinde alış* veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah.

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Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları

* Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allaj için. Cumanız Mübarek Olsun.

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Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma olsun Cumanız Mübarek Olsun

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Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

* Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…