Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma olsun Cumanız Mübarek Olsun