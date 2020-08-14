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Cuma mesajları 2020! Anlamlı ve en yeni resimli cuma mesajları burada! İşte kısa ve öz cuma mesajları
Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde İslam aleminin cumasını kutlamak için güzel bir araç olacaktır. İslama göre insanın bir çok kabiliyetlere sahip olarak yaratılışı cuma günü tamamlanmıştır. Bu günde müminler, kendilerine bahşedilen sayısız nimetlere şükrün bir gereği olarak bir araya gelip namaz ve hutbe ile Allah'ı anarlar. Bugüne özel en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını bir araya getirdik. Kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları seçenekleri ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:00Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:07