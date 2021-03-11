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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzon’da tarihi keşif! Bölgedeki ilk insan grubuna ait çakmak taşı ve taş aletler bulundu Trabzon’da tarihi keşif! Bölgedeki ilk insan grubuna ait çakmak taşı ve taş aletler bulundu
Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi Koskarlı mevkisinde bir mağarada milattan önce 11 bin yılına ait olduğu düşünülen çakmak taşı ve obsidyenden (magmatik kaya) yapılma taş aletler bulundu. İnceleme yapıldıktan sonra aletlerin bölgede yaşayan ilk insan grubunun kesici aletleri olduğu değerlendirildi. Bölgenin bilinen insanlık tarihine dair önemli bir keşfe imza atan arkeologlar, Göbeklitepe'ye yakın dönemlere tarihlendirilen 'Koskarlı Mağarası'nda daha fazla bulgu elde edebilmek için kazı yapmayı hedefliyor. Bu arada mağaranın tam yeri ise açıklanmadı.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 10:39
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğretim üyelerinden Dr. Hülya Çalışkan Akgül ve Doç. Dr. Serkan Demirel'in 2018 yılında başlattığı 'Trabzon Protohistorik (Kalkolitik ve Tunç çağları) Yüzey Araştırma Projesi'yle önemli bulgular tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda Trabzon'un Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi Koskarlı mevkisinde bulunan bir mağarada, arkeologlarca, farklı boyutlarda 103 parça taş alet bulundu. Yapılan ilk incelemelerle, 'kesici' olarak kullanılan taş aletlerin, milattan önce 11 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi.
Obsidyen ve çakmak taşından yapılma aletlerden 7 tanesi, köken analizi yapılmak üzere Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tristan Carter'e gönderildi. Elde edilen ilk sonuçlara göre, bölgede yaşayan ilk insan grubunun 'kesici alet' olarak kullandığı düşünülen taşlardan 5 tanesinin Kapadokya, 2 tanesinin Trans Kafkasya (Gürcistan-Ermenistan) kökenli olduğu tespit edildi.
Bölgenin bilinen insanlık tarihine dair önemli bir keşfe imza atan arkeologlar, Göbeklitepe'ye yakın dönemlere tarihlendirilen 'Koskarlı Mağarası'nda daha fazla bulgu elde edebilmek için kazı yapmayı hedefliyor. Bu arada mağaranın tam yeri ise açıklanmadı.
Kalkolitik ve Tunç Çağları Yüzey Araştırma Projesi'yle, Roma dönemi öncesine ait bulgular aradıklarını belirten KTÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğretim üyesi proje başkanı Dr. Hülya Çalışkan Akgül, araştırmada en önemli bulguları 2019 yılında elde ettiklerini söyledi.