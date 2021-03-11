Trabzon’da tarihi keşif! Bölgedeki ilk insan grubuna ait çakmak taşı ve taş aletler bulundu

Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi Koskarlı mevkisinde bir mağarada milattan önce 11 bin yılına ait olduğu düşünülen çakmak taşı ve obsidyenden (magmatik kaya) yapılma taş aletler bulundu. İnceleme yapıldıktan sonra aletlerin bölgede yaşayan ilk insan grubunun kesici aletleri olduğu değerlendirildi. Bölgenin bilinen insanlık tarihine dair önemli bir keşfe imza atan arkeologlar, Göbeklitepe'ye yakın dönemlere tarihlendirilen 'Koskarlı Mağarası'nda daha fazla bulgu elde edebilmek için kazı yapmayı hedefliyor. Bu arada mağaranın tam yeri ise açıklanmadı.