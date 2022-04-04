Böyle komşu düşman başına! Kamera görüntüleri görenlere pes dedirtti

"5 AY DAYANABİLDİK"

Yaşadıkları bu kötü süreci SABAH'a anlatan Özkan Özdemir; "8 Yaşındaki ve 1 yaşında iki çocuğum var. İş yerine yakın diye burada bir ev tuttuk. En üst kat ve dubleks kat. Biz evin ikinci katında genelde olmamıza rağmen alt komşumuz. Sürekli bize gürültü şikayetine geldi. Artık kapı her çaldığında onun geldiğini anlıyoruz. O kadar sık geliyor ki bazen biz evde yokken bile gelip kapıyı çalmış görüntülerden öğrendik.