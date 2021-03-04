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Haberler Galeri BİM'e yarın neler gelecek? 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

BİM'e yarın neler gelecek? 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlere cuma günü gelecek aktüel ürünler merak ediliyordu. 5 Mart kataloğu ile birlikte indirimli ürünlerin hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM 5 Mart kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM'e yarın neler gelecek? İşte BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:26
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BİM'e yarın neler gelecek? 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM'de cuma günü kampanyaları sürprizlerle dolu. 5 Mart tarihi itibarıyla BİM'de birçok ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Televizyon, buhar jeneratörlü ütü, püsküllü koltuk örtüsü, ortopedik visco yastık, yatak örtüsü seti, eşofman altı kadın-erkek, termal kadın taytı, peluş sırt çantası, figürlü peluş cüzdan, araç içi manyetik telefon tutucu gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? İşte 5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'e yarın neler gelecek? 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Dijitsu 50 Inç Uydu Alıcılı Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük
• DVB-C kablolu yayın alabilme
• Karasal yayınları alabilme
• Ram: 1.5 GB
• Rom: 8 GB
• 8W+8W ses çıkış gücü
• Android 9.0
• 4 çekirdek
• 3 HDMI
• 2 USB
• Wi-Fi 2T2R

  • 3
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BİM'e yarın neler gelecek? 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Philips
Buhar Jeneratörlü Ütü

• 100 gr/dk sürekli buhar
• Otomatik kapanma

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BİM'e yarın neler gelecek? 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Püsküllü Koltuk Örtüsü

• 170x200 cm
• %80 pamuk %20 polyester

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BİM'e yarın neler gelecek? 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Ortopedik Visco Yastık

• 60x40x23 cm
• Desenli pes kumaş

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