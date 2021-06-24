24 Haziran 2021, Perşembe
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BİM'de yarın neler indirimli olacak? 25 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste (TAM KATALOG)
25 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde cuma günü sürpriz ürünler olacak. Haftanın kataloğunda buzdolabı, çamaşır makinesi, derin dondurucu, 4 kapaklı tek çekmeceli dolap, termos, vantilatör, boyun masaj aleti, saç kurutma makinesi, baskül, haşere öldürücü, mini el fanı, 3in1 şarj kablosu gibi çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Cuma kampanyaları arasında neler var? İşte BİM 25 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 17:28
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