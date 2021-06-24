BİM'de yarın neler indirimli olacak? 25 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste (TAM KATALOG)

BİM'de yarın neler indirimli olacak? 25 Haziran 2021 BİM indirimleri belli oldu. BİM marketlerde haftanın kataloğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. BİM cuma indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satışa çıkacak? İşte haftanın kampanyaları...