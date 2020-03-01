BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…
6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. BİM katalog bu hafta da indirimli ürünleri satışa çıkarıyor. BİM'de bu hafta; Huawei Y5 Cep Telefonu, LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil Airpods gibi ürünler göze çarpıyor. Haberimizden BİM aktüel ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. İşte, BİM aktüel katalog 6 Mart Cuma kataloğu…
Giriş Tarihi: 01.03.2020 09:58Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 10:00