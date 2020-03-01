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BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…

6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. BİM katalog bu hafta da indirimli ürünleri satışa çıkarıyor. BİM'de bu hafta; Huawei Y5 Cep Telefonu, LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil Airpods gibi ürünler göze çarpıyor. Haberimizden BİM aktüel ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. İşte, BİM aktüel katalog 6 Mart Cuma kataloğu…

Giriş Tarihi: 01.03.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 10:00
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BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…

BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma günü yine dopdolu. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran BİM marketleri bu hafta da aktüel ürünleri tanıttı. Peki, BİM'de bu hafta neler var? 6 Mart BİM aktüel katalogda, Huawei Y5 Cep Telefonu, LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil Airpods gibi ürünler bulunuyor. Ayrıca uydu alıcılı televizyon, set üstü ocak, buharlı ütü, baskül gibi ürünler de dikkat çekiyor. Sayfamızdan BİM'de satışa çıkacak ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM aktüel ürünler 6 Mart listesi…

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BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core
• Yüz Tanıma
• Çift Sim Kart
• Batarya 3020 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 5 MP
• 2 Yıl Huawei Türkiye Garantilidir

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BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…

LG K11 Cep Telefonu

• 5.3" ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü
• Arttırılabilir Hafıza 256 gb'a kadar
• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core
• Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 8 MP
• Parmak İzi Sensörü
• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)
• 2 yıl LG Türkiye Garantilidir

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BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu

• ~24 saatten fazla dinleme süresi
• ~18 saate kadar konuşma süresi
• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
• Otomatik açılma, otomatik bağlanma
• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim
• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş
• Apple Türkiye Garantilidir

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BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…

32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu

• HD çözünürlük (1366x768)
• Usb-Video
• Class A enerji tüketimi