BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…

BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma günü yine dopdolu. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran BİM marketleri bu hafta da aktüel ürünleri tanıttı. Peki, BİM'de bu hafta neler var? 6 Mart BİM aktüel katalogda, Huawei Y5 Cep Telefonu, LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil Airpods gibi ürünler bulunuyor. Ayrıca uydu alıcılı televizyon, set üstü ocak, buharlı ütü, baskül gibi ürünler de dikkat çekiyor. Sayfamızdan BİM'de satışa çıkacak ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM aktüel ürünler 6 Mart listesi…