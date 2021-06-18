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Haberler Galeri BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

BİM 18 Haziran 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin heyecanla beklenen Cuma günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren BİM kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. 18 Haziran itibarıyla raflarda yerlerini alan indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler var? İşte 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:24
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BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

BİM cuma indirimleri neler? 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Haftanın indirim listesinin belli olması ile birlikte gözler kampanyalı ürünlere çevrildi. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için derledik. İşte BİM 18 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

Rookie 16 Jant Bisiklet

• Çelik kadro
• Ayarlanabilir sele
• Tam kapalı zincir koruma
• V-Fren sistemi
• Ön sepet
• Denge tekerlekleri

Termos

• 1200 ml
• 35 saat sıcak, 60 saat soğuk koruma

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BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

Katlanır Kamp Sandalyesi

• 600 D Oxford kumaş
• Bardak koyma hazneli

TWS Kulaklık

• Kablosuz şarj kutusu ile 24 saat dinleme
• Elektro, pop, akustik, ekolayzır mod

Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

• Müzik ve arama kontrolü
• Katlanabilir ultra hafif tasarım

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BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

Kol Saati Erkek

• Analog ekran
• Çelik kordon

Erkek Bakım Seti

• Kablolu ve kablosuz kullanabilme
• Özel paslanmaz çelik kesici ünite

Karma Bahçe/Park Oyuncakları

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BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

Ok-Yay Seti

• Yay
• 3 adet ok

Etkinlikli Tatil Kitabı

Badminton Seti

• Çelik malzeme
• 2 adet raket

Dart Seti

• Ebat: 17''
• 2 taraflı kullanılabilir