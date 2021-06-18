BİM 18 Haziran 2021 kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli? İşte sürpriz liste...

BİM 18 Haziran 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin heyecanla beklenen Cuma günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren BİM kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. 18 Haziran itibarıyla raflarda yerlerini alan indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler var? İşte 18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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