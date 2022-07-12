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Bear Grylls o görüntüler sosyal medyayı salladı! Kamera önünde çiğ balık arkasında ziyafet | Meğer herkesi böyle kandırmış

Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışan Bear Grylls herkesi böyle kandırmış. Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 09:45
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Bear Grylls o görüntüler sosyal medyayı salladı! Kamera önünde çiğ balık arkasında ziyafet | Meğer herkesi böyle kandırmış

Ülkemizde İnsan Doğaya Karşı ismiyle yayınlanan ve sunucu Bear Grylls'in zor şartlarda hayatta kalma belgeseli aslında düşündüğünüz kadar masum değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bear Grylls o görüntüler sosyal medyayı salladı! Kamera önünde çiğ balık arkasında ziyafet | Meğer herkesi böyle kandırmış

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Bear Grylls o görüntüler sosyal medyayı salladı! Kamera önünde çiğ balık arkasında ziyafet | Meğer herkesi böyle kandırmış

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı?

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Bear Grylls o görüntüler sosyal medyayı salladı! Kamera önünde çiğ balık arkasında ziyafet | Meğer herkesi böyle kandırmış

Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

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Bear Grylls o görüntüler sosyal medyayı salladı! Kamera önünde çiğ balık arkasında ziyafet | Meğer herkesi böyle kandırmış

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.