Bear Grylls o görüntüler sosyal medyayı salladı! Kamera önünde çiğ balık arkasında ziyafet | Meğer herkesi böyle kandırmış

Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışan Bear Grylls herkesi böyle kandırmış. Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.