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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan dev projeyi yarın açacak! İki şehir arası mesafe yarı yarıya kısalıyor Başkan Erdoğan dev projeyi yarın açacak! İki şehir arası mesafe yarı yarıya kısalıyor Kahramanmaraş'ta üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Yoldaki ilk sürüşü ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden biri olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR YILLIK 159 MİLYON LİRA TASARRUF Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor. Tamamlanan yol, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak. BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Başkan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.