Başkan Erdoğan dev projeyi yarın açacak! İki şehir arası mesafe yarı yarıya kısalıyor

BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Başkan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak.