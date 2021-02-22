"Havalar soğudukça Karadeniz'den Marmara'ya göç olur. Bu yüzden balıkçılar arasında 'Balığın kulağına kar suyu kaçacak' diye bir tabir vardır. Balığın lezzetli olabilmesi için mutlaka kar suyu lazım. Şu anda da kar yağdı, balığın kulağına kar suyu kaçtı. Karadeniz'den Marmara'ya büyük göç gerçekleşmemişti, şimdi bekliyoruz. Palamut zamanı geçti, palamudun gelmesini beklemeyiz ancak lüfer, hamsi, istavrit gibi balıklar çok çıkabilir."