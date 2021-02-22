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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Balık fiyatları ne zaman düşer | Vatandaşı sevindiren haber! Soğuk ve karlı hava balık fiyatlarını düşürecek Balık fiyatları ne zaman düşer | Vatandaşı sevindiren haber! Soğuk ve karlı hava balık fiyatlarını düşürecek Balık fiyatları düştü mü | Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da son günlerde hava ve deniz suyunun iyice soğuması ve etkili olan karla, tezgahlarda balık bolluğu, dolayısıyla da fiyatlarda düşüş bekleniyor. Giriş Tarihi: 22.02.2021 13:26
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı ve Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde yaşanan karlı havaların ardından Marmara'dan avlanan balıkların lezzetinin artacağını anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Marmara Denizi'nde yüzeye yakın yaşayan balıkların büyük bölümünün Karadeniz, diptekilerin ise Akdeniz kökenli olduğunu belirten Sarı, şöyle devam etti:
"
Havalar soğudukça Karadeniz'den Marmara'ya göç olur. Bu yüzden balıkçılar arasında 'Balığın kulağına kar suyu kaçacak' diye bir tabir vardır. Balığın lezzetli olabilmesi için mutlaka kar suyu lazım. Şu anda da kar yağdı, balığın kulağına kar suyu kaçtı. Karadeniz'den Marmara'ya büyük göç gerçekleşmemişti, şimdi bekliyoruz. Palamut zamanı geçti, palamudun gelmesini beklemeyiz ancak lüfer, hamsi, istavrit gibi balıklar çok çıkabilir." Sarı, son dönemde Marmara'da avlanan balıkçıların, plankton salgılarından kaynaklanan ve 20-30 metre boylarında olan müsilajdan yakındığını bildirdi.
Denizin iyice soğuması ve dalgaların, müsilaj tehlikesini ortadan kaldıracağını aktaran Prof. Dr. Sarı, "
Böylece en azından 1 ay da olsa balıkçılarımız rahatça avlanabilecek. Havaların soğuması ve kar yağışı Marmara balıkçılığına olumlu yönde etki edecektir." dedi.