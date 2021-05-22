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Ayvalık'ta fırtınanın bilançosu ağır: 80 tekne battı! Zarar tam 50 milyon TL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesini fırtına vurdu. Tam bir kaos yaşandığı günde 80 tekne battı, 50 ağaç kökünden koptu, 300 metrelik köprü kullanılamaz hale geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 16:45
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Ayvalık'ta fırtınanın bilançosu ağır: 80 tekne battı! Zarar tam 50 milyon TL

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, düzenlediği basın toplantısında, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu, çok sayıda teknenin parçalanarak, battığını söyledi.

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Ayvalık'ta fırtınanın bilançosu ağır: 80 tekne battı! Zarar tam 50 milyon TL

Can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Ergin, "Dünkü afette tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Belediyemiz kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa sürede 'hızır ekip' oluşturdu. Çağrı merkezi ve 'whatsapp' hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı." diye konuştu.

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Ayvalık'ta fırtınanın bilançosu ağır: 80 tekne battı! Zarar tam 50 milyon TL

Ergin, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, Ayvalık Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları idarecilerinin de içinde bulunduğu hasar tespit komisyonunun kısa sürede kurulmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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Ayvalık'ta fırtınanın bilançosu ağır: 80 tekne battı! Zarar tam 50 milyon TL

"Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek, yıkıldı.

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Ayvalık'ta fırtınanın bilançosu ağır: 80 tekne battı! Zarar tam 50 milyon TL

Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık.