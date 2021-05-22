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Ayvalık'ta fırtınanın bilançosu ağır: 80 tekne battı! Zarar tam 50 milyon TL
Balıkesir'in Ayvalık ilçesini fırtına vurdu. Tam bir kaos yaşandığı günde 80 tekne battı, 50 ağaç kökünden koptu, 300 metrelik köprü kullanılamaz hale geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu." dedi.
Giriş Tarihi: 22.05.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 16:45
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