Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar! Dünya bu olayı konuşuyor

Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar! Dünya bu olayı konuşuyor... Hindistan'da 9 yaşındaki bir kız çocuğu beyin ameliyatı oldu. Doktorlar, ameliyat sırasında sorunu daha net anlamak için kız çocuğuna bunu yaptılar. Saniye saniye kaydedilen o anlar, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte tüm dünyanın konuştuğu olay...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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