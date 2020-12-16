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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar! Dünya bu olayı konuşuyor Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar! Dünya bu olayı konuşuyor Ameliyat sırasında 9 yaşındaki çocuğa bunu yaptılar! Dünya bu olayı konuşuyor... Hindistan'da 9 yaşındaki bir kız çocuğu beyin ameliyatı oldu. Doktorlar, ameliyat sırasında sorunu daha net anlamak için kız çocuğuna bunu yaptılar. Saniye saniye kaydedilen o anlar, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte tüm dünyanın konuştuğu olay... Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 13:05
Hindistan'da yapılan beyin ameliyatı, tıp dünyasındaki yerini aldı. 9 yaşındaki kız, ameliyat sırasında piyano çaldı. O anları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi'nde ameliyat oldu.
Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.
OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım.