Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

MÜGE ANLI KENDİSİNE GELEN TEHDİDİ AÇIKLADI

Müge Anlı canlı yayında kendisinin ve ekibinin Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Müge Anlı kendisine yönelen tehdidi ''Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.'' cümleleriyle açıkladı. Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun'a ''Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.'' karşılığını verdi.