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Haberler Galeri Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayına bağlanan yakın arkadaşları ve görgü tanıklarının anlattıkları Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun'la ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Genç kızın üst komşusu Aleyna'nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı'da dinletti. Kızlarının yardın çığlıklarını duyan aile gözyaşlarına boğulurken Müge Anlı Adalet Bakanlığına seslenerek Ümitcan Uygun hakkında gerekenlerin yapılması için yardım talep etti.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 15:33
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Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Otopsi raporunun çıkmasının ardında aile Müge Anlı'ya başvururken Aleyna'nın tırnaklarında erkek DNA'sına ait kalıntıları bulunmuşu.

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Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

Aleyna'nın ölümüyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun'dan şüphelenen ailenin çağrısının ardından yayına bağlanan görgü tanıkları ve arkadaşlarının anlattıkları tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Aleyna'nın defalarca öldüresiye şiddet gördüğü ve tehdit edilerek zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı.

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Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

SES KAYDINDA ÇIĞLIKLARI KAN DONDURDU

Bugünkü Müge Anlı canlı yayınında Aleyna Çakır olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın eski komşusu, kavga sırasında çektiği ses kaydını dinletti. Aleyna'nın üst katında yaşayan kadın defalarca yardım etmeye çalıştığını, polise gidip şikayetçi olduğunu belirtti. Aleyna'ya yardım etmeye çalıştığı için Ümitcan tarafından ölümle tehdit edilen kadın, Aleyna'nın çığlıklarına daha fazla dayanamadığı için evinden taşınmak zorunda kaldığını belirtti.

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Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

MÜGE ANLI ADALET BAKANLIĞINDAN YARDIM İSTEDİ

Aleyna'nın ses kaydında çığlıkları ailesini gözyaşlarına boğarken Müge Anlı canlı yayında Adalet Bakanlığından yardım istedi. İlk defa böyle bir çağrıda bulunduğunu belirten Anlı, Ümitcan hakkında açılan iki farklı dosyanın birleştirilip gerekli cezayı alması için yetkililere çağrıda bulundu.

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Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı

MÜGE ANLI KENDİSİNE GELEN TEHDİDİ AÇIKLADI

Müge Anlı canlı yayında kendisinin ve ekibinin Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Müge Anlı kendisine yönelen tehdidi ''Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.'' cümleleriyle açıkladı. Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun'a ''Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.'' karşılığını verdi.