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Aleyna Çakır’ın ses kayıtları Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yardım çığlıkları yürekleri dağladı
3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayına bağlanan yakın arkadaşları ve görgü tanıklarının anlattıkları Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun'la ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Genç kızın üst komşusu Aleyna'nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı'da dinletti. Kızlarının yardın çığlıklarını duyan aile gözyaşlarına boğulurken Müge Anlı Adalet Bakanlığına seslenerek Ümitcan Uygun hakkında gerekenlerin yapılması için yardım talep etti.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 14:58Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 15:33