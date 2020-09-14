Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Ünal'ın son sözleri herkese ibret oldu!

'CENAZEYE KİMSE GELMESİN'

Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarını da kaydeden Muharrem Ünal, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, kronik rahatsızlığı olmayan, spor yapan, düzenli beslenen, kendine dikkat eden bir adamdı. Babam bile virüse yakalanıp, sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri, sosyal mesafeyi ortadan kaldıran bütün merasimleri bırakalım. Babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza aynısını söyledik. Biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzünden kaybettik. Bu nedenle cenazeye 'kimse gelmesin' dedik. Vefat ettiği akşam hastaneye gelen dostlar için de aynısını söyledik. Bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerinde bulundu.