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Aleyna'nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydı Müge Anlı'da ortaya çıktı! - 14.09.2020

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Giriş: 14.09.2020 15:28
3 Haziran’da Ankara’da yaşadığı evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayına bağlanan yakın arkadaşları ve görgü tanıklarının anlattıkları Aleyna’nın sevgilisi Ümitcan Uygun’la ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Genç kızın üst komşusu Aleyna’nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı’da dinletti. Aleyna’nın üst katında yaşayan kadın defalarca yardım etmeye çalıştığını, polise gidip şikayetçi olduğunu belirtti. Aleyna’ya yardım etmeye çalıştığı için Ümitcan tarafından ölümle tehdit edilen kadın, Aleyna’nın çığlıklarına daha fazla dayanamadığı için evinden taşınmak zorunda kaldığını belirtti.
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