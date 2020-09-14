Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Görgü tanıkları Ümitcan'ın Aleyna'ya defalarca şiddet uygularken gördüklerini itiraf ederken Müge Anlı’ya konuşan ceza hukukçuları, ailenin iddialarını destekler şekilde konuştu. Şu anda Ümitcan’ın kaçması önünde hiçbir engel bulunmadığını belirten avukatlar, dosyaların birleştirilip soruşturmanın bir an önce başlatılması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti. Hukukçular Ümitcan Uygun’a da tutuklama tedbirinin uygulanması gerektiğini savundular.