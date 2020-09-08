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Haberler Galeri Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Çakır'ın ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken sevgilisinin paylaştığı video ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır'ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı stüdyoda ifade edildi. Canlı yayın sırasında stüdyoya ulaşan Adli Tıp raporunda yazılanlar ise korkunç detayı ortaya çıkardı. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkanlar...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 14:25
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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde ölü olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümitcan'ın şüpheli olabileceğini bildirmişti.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia edildi.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

TIRNAKLARI ARASINDA ERKEK DNA'SI BULUNDU

Edinilen son dakika bilgisine göre; Aleyna Çakır'ın tırnakları arasında derin dokuya nüfuz edecek kadar derinde bulunan deri artıklarının erkek DNA'sına ait olduğu tespit edildi. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı stüdyoda ifade edildi.