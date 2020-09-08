Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili korkunç detay Müge Anlı’da ortaya çıktı! İntihar ettiği iddia edilmişti…

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Çakır'ın ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken sevgilisinin paylaştığı video ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır'ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı stüdyoda ifade edildi. Canlı yayın sırasında stüdyoya ulaşan Adli Tıp raporunda yazılanlar ise korkunç detayı ortaya çıkardı. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkanlar...