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Yerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nin çatısındaki bahçede 700 metrekarelik bir alanda organik tarım yapılıyor. Türkiye'nin teknoloji merkezinde elde ettiği sebzeleri Bilişim Vadisi'ndeki restoranında kullanan Yusuf Karataş, teknoloji merkezinde tarım yapmasının ilgi gördüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 11:14
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Yerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde bir şirkette yönetici olarak çalışan Yusuf Karataş, mesleğini bırakarak yine Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir restoranı işletmeye başladı. Tarıma ilgisi olan Karataş, yaklaşık 2 yıl önce Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir binanın çatısını organik bahçe olarak kullanıp meyve ve sebze yetiştirmeye karar verdi.

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Yerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz

Yaklaşık 700 metrekarelik alanda ektiği sebze ve meyveleri işlettiği restoranında kullandığını belirten Karataş, organik tarımla uğraşmanın kendisini hem dinlendirdiğini hem de mutlu ettiğini söyledi. Yusuf Karataş, "Bilişim Vadisi'ne ilk defa bir star-up'ta idari işler yöneticisi olarak geldim.

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Yerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz

O vesileyle tanıştım Bilişim Vadisi'yle. Daha sonra Bilişim Vadisi'nde bir kafe-restoran ihtiyacı hissettim ve yaptığım proje de kabul edildi. 2 yıldır bu istikamette faaliyetlerimi sürdürmekteyim.

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Yerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz

Burada tarımla ilgili toprak alanlar vardı binaların tepelerinde. Bu toprak alanların birinde 2 yıldır tarım yapmaktayım. Güzel neticeler almaya başladım. Sabah olunca buradan domateslerimizi, biberlerimizi toplayıp kahvaltıda kullanıyoruz. Öğle yemeğinde şefimiz gelip buradan biber topluyor. Burası bir nevi bizim pazarımız gibi oldu. Tarımla iştigal etmemiz baya bir ilgi odağı oldu" dedi.

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Yerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz

'PLAZALARIN ARASINDA SEBZE YETİŞTİRDİĞİMİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'
Tarımla uğraşmanın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini belirten Karataş, sözlerin şöyle devam etti:
"Görenler en çok plazaların arasında bunu nasıl başardığıma şaşırıyor. Buranın sulamasını nasıl yaptınız diye soruyorlar. Her şeyi düşündüm tabii, genel müdürlük de bizim destekçimiz oldu.