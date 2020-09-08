HaberlerGaleriYerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz
Yerli otomobilin kalbi olan bölgede yapılıyor! İsteyen herkese ücretsiz
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nin çatısındaki bahçede 700 metrekarelik bir alanda organik tarım yapılıyor. Türkiye'nin teknoloji merkezinde elde ettiği sebzeleri Bilişim Vadisi'ndeki restoranında kullanan Yusuf Karataş, teknoloji merkezinde tarım yapmasının ilgi gördüğünü belirtti.
Giriş Tarihi: 08.09.2020 11:12Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 11:14