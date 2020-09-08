Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır’ın Ankara’da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Çakır’ın ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken sevgilisinin paylaştığı video ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır’ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Canlı yayına bağlanan görgü tanıkları Aleyna’nın defalarca Ümitcan tarafından darp edildiği, çalıştığı mekandan saçlarından çekeleyerek götürdüğü iddia edildi. Yine başka bir görgü tanığı, sosyal medyada paylaşılan şiddet görüntüsünün çok daha uzun olduğu, yanında bulunan kişilerin Aleyna'ya yardımcı olmadığını belirtti.