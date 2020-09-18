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Aleyna Çakır davasında şüpheli olan Ümit Uygun’un annesinin ölümüyle ilgili büyük şüphe! Müge Anlı’ya ihbar yağdı

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli olarak ifade verecek olan Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun, dün ormanlık alanda intihar etti. Gülay Uygun'un hakkında soruşturma açıldığı gün ölü bulunması şüpheli bulunurken Müge Anlı'ya konuyla ilgili çok sayıda ihbar geldi. Gülay Uygun'u son gören kişiler tek tek yayına bağlanarak gördükleri şüpheli araçları ihbar etti. İşte Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne dair yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 15:20
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Aleyna Çakır davasında şüpheli olan Ümit Uygun’un annesinin ölümüyle ilgili büyük şüphe! Müge Anlı’ya ihbar yağdı

Müge Anlı tarafından araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli olan Ümit Uygun hakkında soruşturma başlatılırken Ümit'in annesiyle ilgili çok vahim iddialar ortaya atılmıştı.

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Aleyna Çakır davasında şüpheli olan Ümit Uygun’un annesinin ölümüyle ilgili büyük şüphe! Müge Anlı’ya ihbar yağdı

Müge Anlı yayınına bağlanan bir görgü tanığı, Ümit'in annesinin yurtta çalıştığını ve burada büyüyen genç kızları gece hayatında çalıştırmaya başladığı iddiasını öne sürmüştü. Görgü tanığının anlattıklarının ardından konuyla ilgili yeni ihbarlar gelmiş ve bakanlık konuyu ele alarak soruşturma başlatmıştı. Bugün ifadeye çağrılacak olan kadın dün bir ormanlık alanda ölü bulundu.

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Aleyna Çakır davasında şüpheli olan Ümit Uygun’un annesinin ölümüyle ilgili büyük şüphe! Müge Anlı’ya ihbar yağdı

İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğu düşünülürken bugün Müge Anlı canlı yayına gelen ihbarlar olayın intihar olduğu konusundaki şüpheleri arttırdı. Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun'u son gören kişiler Atv canlı yayınına bağlanarak kadının şüpheli araç tarafından parktan alınarak götürüldüğünü belirtti.

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Aleyna Çakır davasında şüpheli olan Ümit Uygun’un annesinin ölümüyle ilgili büyük şüphe! Müge Anlı’ya ihbar yağdı

PARKA GELEN ARAÇ KİME AİT?

Ölümünden önce Gülay Uygun'u parkta gördüklerini söyleyen görgü tanıkları, kadının parka önce siyah bir arabayla getirildiğini ardından beyaz sedan bir arabanın aynı parktan alıp götürdüğünü ve 5 dakika sonrada camiden Gülay Uygun'un kayıp olduğuna dair bir anons geçtiğini belirtti. Anonsun yapılmasından bir süre sonra da Ümit Uygun'un avukatının parka gelerek Gülay Uygun'u aramaya başladığını aktardılar.

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Aleyna Çakır davasında şüpheli olan Ümit Uygun’un annesinin ölümüyle ilgili büyük şüphe! Müge Anlı’ya ihbar yağdı

"BİR EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Yayına bağlanan bir başka tanık ise, olay günü saat 18.00 civarında kamyonuyla hafriyat dökmek için Gülay Uygun'un ölü bulunduğu yere geldiğini, bu sırada sonradan Ümit olduğunu öğrendiği siyah tişörtlü birinin bağırarak telefonla konuştuğunu gördüğü söyledi. Beyaz sedan aracın geldiği yeri karşıdan gördüğünü belirten tanık, o esnada bir el silah sesi duyduğunu, oradaki güvenlik görevlileri ile olay yerine baktığını, Ümit'in hala bağırarak sizin yüzünüzden oldu diye söylemde bulunduğunu ve yanında da beyaz sedan araç gördüğünü sözlerine ekledi.

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