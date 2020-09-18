"BİR EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Yayına bağlanan bir başka tanık ise, olay günü saat 18.00 civarında kamyonuyla hafriyat dökmek için Gülay Uygun'un ölü bulunduğu yere geldiğini, bu sırada sonradan Ümit olduğunu öğrendiği siyah tişörtlü birinin bağırarak telefonla konuştuğunu gördüğü söyledi. Beyaz sedan aracın geldiği yeri karşıdan gördüğünü belirten tanık, o esnada bir el silah sesi duyduğunu, oradaki güvenlik görevlileri ile olay yerine baktığını, Ümit'in hala bağırarak sizin yüzünüzden oldu diye söylemde bulunduğunu ve yanında da beyaz sedan araç gördüğünü sözlerine ekledi.