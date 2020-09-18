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Haberler Galeri Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

Haftalardır Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü araştıran Müge Anlı, Ümit Uygun'un annesinin ölümü sonrası açıklamalarda bulundu. Tarafsız bir şekilde gazetecilik yaptığını vurgulayan Müge Anlı, 'Allah ömür verdiği sürece bu yoldan dönmeyeceğim. Başka Aleyna'lar ölmesin, kızlarımız aynı olayları yaşasın istemiyorum. Bu bir yıldırma politikasıdır, ben bu yoldan dönemeyeceğim' dedi.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 11:44
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Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aleyna Çakır'ın evinde ölü olarak bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada baş şüpheli olan Ümit Uygun hakkında soruşturma başlatılmış, Ümit'in annesiyle ilgili çok vahim iddialar ortaya atılmış, yurtta çalışan kadının buradaki genç kızları gece hayatında çalışmaya zorladığı iddia edilmişti.

Programda ortaya atılan iddiaların ardından dün Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Dün gece Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun, boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Gülay Uygun'un ölümünün ardından aileden gelen açıklamalara Müge Anlı canlı yayında cevap verdi.

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Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

'ALEYNALAR ÖLMESİN DİYE BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİM'

Tarafsız bir şekilde gazetecilik yaptığını vurgulayan Müge Anlı, programdaki iddiaların ardından devlet tarafından soruşturulma başlatıldığını ve bakanlığın mağdur kızlardan bilgiler almaya başladığını belirtti. Gülay Uygun'un şüpheli şekilde ölmesinin yıldırma politikası olduğuna dikkat çeken Anlı, 'Allah ömür verdiği sürece bu yoldan dönmeyeceğim. Başka Aleyna'lar ölmesin, kızlarımız aynı olayları yaşasın istemiyorum. Bu bir yıldırma politikasıdır, ben bu yoldan dönemeyeceğim' dedi.

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Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

Müge Anlı programında şunları söyledi:

Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.

Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

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Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

BEN GAZETECİYİM KİMSENİN TARAFINI TUTMAM

Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben kalbimin doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.

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Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

BEN BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİM

Bu yayına başladığımdan beri de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleyna'lar ölsün istemiyorum.

Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.