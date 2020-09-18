Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili şüpheli olarak ifade verecek olan Ümit Uygun’un annesi Gülay Uygun, dün ormanlık alanda intihar etti. Gülay Uygun’un hakkında soruşturma açıldığı gün ölü bulunması şüpheli bulunurken Müge Anlı’ya konuyla ilgili çok sayıda ihbar geldi. Gülay Uygun’u son gören kişiler tek tek yayına bağlanarak gördükleri şüpheli araçları ihbar etti. İşte Ümit Uygun’un annesi Gülay Uygun’un ölümüne dair yaşanan son dakika gelişmeleri…