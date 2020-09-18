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Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'ya kritik ihbarlar - 18.09.2020

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Giriş: 18.09.2020 14:55
Güncelleme:18.09.2020 15:17
Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili şüpheli olarak ifade verecek olan Ümit Uygun’un annesi Gülay Uygun, dün ormanlık alanda intihar etti. Gülay Uygun’un hakkında soruşturma açıldığı gün ölü bulunması şüpheli bulunurken Müge Anlı’ya konuyla ilgili çok sayıda ihbar geldi. Gülay Uygun’u son gören kişiler tek tek yayına bağlanarak gördükleri şüpheli araçları ihbar etti. İşte Ümit Uygun’un annesi Gülay Uygun’un ölümüne dair yaşanan son dakika gelişmeleri…
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'ya kritik ihbarlar
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'ya kritik ihbarlar
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