Aksaray Malaklısı'na talep artıyor! Araba fiyatına satıyorlar

''Bu yıl talepler çok erken başladı. Elimizde yavru köpeklerin yüzde 95'i satıldı. Geri kalanı ise biz kendimize damızlık olarak ayırdık. Şimdi anne karnındaki malaklı köpeklerinin doğumunu bekliyoruz. Onların bile siparişini aldık. Son yıllarda Aksaray Malaklısı'na anormal şekilde talep var. Bu talepleri karşılamakta üreticiler olarak zorlanıyoruz. Çiftlikte yetiştirilen malaklıların fiyatı 10 ila 60 bin lira arasında değişirken, yavruları ise 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Başta İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Adana gibi büyük şehirlerden yoğun talep alıyoruz.''

