Afrika sıcakları kavuracak! Asıl yaz şimdi başlıyor | Süper El Nino tehlikesi: Gölgede 47 dereceyi görecek

Avrupa'da etkisini sürdüren Süper El Nino, Türkiye'ye de geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ülke geneli için sıcaklık uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre, birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Pik noktasının cuma ve cumartesi günü yaşanması beklenirken sıcaklıkların gölgede bile 47 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar mecbur kalınmadıkça 11-16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Peki Türkiye'de Afrika sıcakları kaç derece olacak? Afrika sıcakları ne zaman başlıyor? El Nino nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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