9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı skandalı! Olayın faili yakalandı! İşte korkunç detaylar

Tansiyon düşmediği ve morarmalar olduğu için oksijen tüpüne bağladılar. Gözlerinde batma vardı ama şu an daha iyi. Hastanede tansiyonunu düşürmek için çok uğraştılar. Yaşadığı korkuyu, travmayı tarif edemem. Bugün pedagoga gideceğiz. Yaşadığı saldırının etkisini atlatması için elimden ne gelirse yapacağım" dedi.