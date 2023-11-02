9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı skandalı! Olayın faili yakalandı! İşte korkunç detaylar
Bursa'da bisikletli Veysel İ., arkadaşıyla birlikte oturan Yusuf Emir Bolat'ın yanına yaklaştı. 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı… Korkunç olayın ardından Yusuf Emir Bolat tedavi altına alındı. Veysel İ. ise üzerinde üç adet biber gazıyla yakalandı. Suç dosyası ise hayli kabarıktı…
Giriş Tarihi: 02.11.2023
13:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
13:48
Türkiye'nin konuştuğu olay 29 Ekim'de Bursa Osmangazi'de yaşandı. Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim alan Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla oturup sohbet ederken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. Adının Veysel İ., olduğu tespit edilen saldırgan önce Yusuf Emir Bolat'a 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' diye laf etti. Çocuğun 'Evet' demesi üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyerek yanındaki biber gazını Bolat'ın yüzüne sıktı.
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Saldırı sonrası Veysel İ., olay yerinden kaçarken Yusuf Emir Bolat hastaneye kaldırıldı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Veysel İ. olduğunu belirlediği şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Yusuf Emir Bolat'ın annesi Sonay Baş'ı arayıp 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Yusuf ve annesini, 12'nci haftada Trabzon'da oynanacak Konyaspor müsabakasına davet eden Doğan, çocuğun psikolojik olarak sorun yaşamaması adına gereken desteğin verileceğini vurguladı.
'NABIZ VE TANSİYONU YÜKSEKTİ' Oğlunun saldırıdan etkilendiğini ve sokağa çıkmaya korktuğunu söyleyen Sonay Baş, " Evin penceresinden bakıp Yusuf'un üzerine su döktüklerini gördüğümde aşağı nasıl indim hatırlamıyorum. Oğlum çok korkmuştu, ambulansa bindiğimizde nabzı ve tansiyonu yükselmişti.
Tansiyon düşmediği ve morarmalar olduğu için oksijen tüpüne bağladılar. Gözlerinde batma vardı ama şu an daha iyi. Hastanede tansiyonunu düşürmek için çok uğraştılar. Yaşadığı korkuyu, travmayı tarif edemem. Bugün pedagoga gideceğiz. Yaşadığı saldırının etkisini atlatması için elimden ne gelirse yapacağım" dedi.