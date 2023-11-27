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2'si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! Komşu katili olay gecesini anlattı: Seslere tahammül edemedim

Ankara'da peş peşe komşu katliamları yaşandı. Bunlardan biri de Sincan ilçesinde gerçekleşti. 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı üst komşusu ailenin 5 üyesini tüfekle öldürdü. İfadesi alınan Ünsür, ateş edip etmediğini hatırlamadığını belirterek, "Bir yıl önce eşimi kaybettim, bu yüzden sese tahammül edemiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:15
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2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! Komşu katili olay gecesini anlattı: Seslere tahammül edemedim

Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Kader Apartmanı'nda 22 Kasım'da meydana gelen olayda, Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı.

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2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! Komşu katili olay gecesini anlattı: Seslere tahammül edemedim

Ünsür, yanında bulunan av tüfeği ile Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

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2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! Komşu katili olay gecesini anlattı: Seslere tahammül edemedim

'SESLERE TAHAMMÜL EDEMEZ OLDUM'

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tahsin Ünsür, taşındıkları günden beri üst komşuları Turgut ailesinin gürültüsünün hiç bitmediğini söyledi. Aile ile defalarca konuştuğunu iddia eden Turgut, "Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.

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2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! Komşu katili olay gecesini anlattı: Seslere tahammül edemedim

Olay günü ses nedeniyle bir türlü uyuyamadığını belirten Ünsür, dedesinden kalma av tüfeğini yanına aldığını söyleyerek, şunları anlattı:

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2’si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! Komşu katili olay gecesini anlattı: Seslere tahammül edemedim

"Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi. Saldırı amacıyla yanlarına gitmedim. Zile basınca kapıyı Hamdi Turgut açtı ve bir şey sormadan beni içeri davet etti. Kendisi evin salon kısmına doğru girdi. Ben de salonun kapı kısmında durdum. Daha fazla içeriye girmedim.