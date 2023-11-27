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2'si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü! Komşu katili olay gecesini anlattı: Seslere tahammül edemedim
Ankara'da peş peşe komşu katliamları yaşandı. Bunlardan biri de Sincan ilçesinde gerçekleşti. 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı üst komşusu ailenin 5 üyesini tüfekle öldürdü. İfadesi alınan Ünsür, ateş edip etmediğini hatırlamadığını belirterek, "Bir yıl önce eşimi kaybettim, bu yüzden sese tahammül edemiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:08Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:15