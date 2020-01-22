24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…

BİM aktüel katalog 24 Ocak günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine dopdolu. 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM haftanın ürünler listesinde Huawei Y5 cep telefonu, Hometech tablet, Kamuflaj Oyuncu Mouse gibi ürünler yer alıyor. BİM marketlerinin sunduğu aktüel ürünler fırsatları hesaplı ve indirimli olmasıyla biliniyor. İşte, haftanın 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu!