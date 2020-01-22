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24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…

BİM aktüel katalog 24 Ocak günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine dopdolu. 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM haftanın ürünler listesinde Huawei Y5 cep telefonu, Hometech tablet, Kamuflaj Oyuncu Mouse gibi ürünler yer alıyor. BİM marketlerinin sunduğu aktüel ürünler fırsatları hesaplı ve indirimli olmasıyla biliniyor. İşte, haftanın 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 22.01.2020 01:20 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 01:22
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24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…

BİM aktüel 24 Ocak Cuma kataloğu sürprizlerle müşterilerini şaşırtıyor. Hesaplı ve indirimli ürünlerle dikkat çeken BİM aktüel katalog farklı ürünleri satışa sunuyor. 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Huawei Y5 cep telefonu, Hometech tablet, Kamuflaj Oyuncu Mouse ürünleri ön plana çıkıyor. Her Cuma günü satışa çıkan indirimli fırsat ürünleri sayesinde hesaplı alışveriş yapabilirsiniz. İşte, 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi…

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24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…

İnox Metalik Ankastre Set

Emaye Siyah Ankastre Ocak

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgaz ayarlı

• 4 gözü gazlı

• Yandan düğmeli

• Otomatik çakmaklı

• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar

• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz

• Davlumbaz motor gücü:168 W

• Ses seviyesi 72DbA

• Siyah gövde, lnox Panel

• 3 hız kademeli

• Mekanik lnox kontrol paneli

• Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir aluminyum filtre

İnox Panel Turbo Fırın

• A+ class enerji sınıfı

• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu

• Kolay temizlenebilir iç hazne

• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat

• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama

• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi

• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,

• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm

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24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core

• Android 9.0 Pie

• Çift Sim Kart

• Batarya 3020 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera

• 13 MP

• Ön Kamera 5 MP

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24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…

Hometech PC Alfa 8mB Tablet

• WiFi 802.11b/g/n

• 8" 800X1280px IPS Ekran Boyutu

• Android İşletim Sistemi

• Batarya 3500 mAh

• Dahili Hafıza 32 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera 2.0 MP

• Ön Kamera 0.3 MP

• MTK8163 Dört Çekirdekli İşlemci

• MicroSD Kart Desteği (64 GB'a kadar)

• Bluetooth 4.0

• İnce Metal Kasa

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24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…

Araç İçin Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu

• Hızlı ve güvenli kablosuz şarj özelliği

• Çizilmeyi önleyen yumuşak doku

• Voltaj: 5V - 9V

• Amper: 2.0 A maksimum

• Watt: 10W maksimum

Kablosuz Şarj Cihazı

• Qi kablosuz şarj desteğine sahip her türlü akıllı telefonla çalışır

• Gösterge ışığı 20 saniye sonra otomatik olarak söner

• Yabancı cisim algılama akıllı güvenlik tasarımı

• Mikro-USB kablosu dahil

• Kablosuz şarj özelliği

• Şarj gösterge LED'i