HaberlerGaleri21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Daha çok etkilenecek! Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...
21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Daha çok etkilenecek! Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...
"21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Mart İlkbahar ekinoksu ritüelleri ve etkinlikleri ile birlikte kutlanacakken, kelimenin kökü Latinceden gelmektedir. Nevruz Bayramı olarak kutlanır güneş ışınları Ekvator'a dik gelmektedir. Astrolojiye ilgisi olanlar ekinoksun burçlara etkisini merak ediyor. Peki, 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...