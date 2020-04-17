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1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Tedavi yöntemlerinin gelişmediği 1800'lü yıllarda çekilen bu fotoğraflar kan donduran cinsten. Dr. Hugh Welch Diamond hastalarını fotoğraf çekerek tedavi edebileceğini düşündü ve hepsinin teker teker fotoğraflarını çekti. Onların bu sayede tedavi olup olmadığı bilinmiyor fakat ortaya tüyler ürperten görüntüler çıktığı kesin.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 19:44
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1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koymada fotoğraflardan faydalanabileceğine inandı.

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1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Diamond, 10 yıllık süre zarfında hastaneye yatırılan hastaların fotoğraflarını çekti.

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1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar mental hastalıkların ürkütücü yüzünü çıplak bir şekilde yansıtıyor.

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1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Hastalar hakkında tek bilinen, eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları.

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1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler

Depresyon, stres ya da bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu.