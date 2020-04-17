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1800'lü yılların akıl hastanesinden tüyler ürperten görüntüler
Tedavi yöntemlerinin gelişmediği 1800'lü yıllarda çekilen bu fotoğraflar kan donduran cinsten. Dr. Hugh Welch Diamond hastalarını fotoğraf çekerek tedavi edebileceğini düşündü ve hepsinin teker teker fotoğraflarını çekti. Onların bu sayede tedavi olup olmadığı bilinmiyor fakat ortaya tüyler ürperten görüntüler çıktığı kesin.
Giriş Tarihi: 17.04.2020 19:41Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 19:44