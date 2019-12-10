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13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!

BİM aktüel ürünler 13 Aralık Cuma kataloğu çok hesaplı! 13 Aralık BİM aktüel katalog uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor. Her hafta Cuma günleri satışa çıkan BİM aktüel ürünlerinde bu hafta teknolojik ürünler öne çıkıyor. JVC Smart Uydu Alıcılı Televizyon, Cyclone Elektrikli Süpürge, Kumtel Fanlı Isıtıcı, 2.Nesil Airpods ve Şarj Kutusu 13 Aralık'ta satışa çıkacak. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 10.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 19:10
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13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!
13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş seven vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel katalog yine dopdoldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta her bütçeye uygun hesaplı ve kullanışlı ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda; JVC Smart Uydu Alıcılı Televizyon, Cyclone Elektrikli Süpürge, Kumtel Fanlı Isıtıcı, 2.Nesil Airpods ve Şarj Kutusu gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünleri sizler için derledik. İşte, 13 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 ARALIK)

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13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!
13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!

55'' SMART UYDU ALICILI 4K UHD TELEVİZYON

• 3 yıl garanti
• Vestel servis güvencesinde
• 55 inch: 139 cm ekran
• Wifi-Bluetooth
• HDMI (3 adet)
• USB (2 adet)

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13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!
13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!

CYCLONE Elektrikli Süpürge

• 3 yıl garanti
• A Sınıfı
• 750 Watt
• 75 dBa ses seviyesi
• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskopik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi

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  • 51
13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!
13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!

Fanlı Isıtıcı 2000 Watt

• 2 yıl garanti
• Isıya dayanıklı plastik gövde
• 3 farklı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesicili emniyet sistemi
• Sıcak/soğuk kullanım

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13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!
13 Aralık BİM aktüel katalog yayında! BİM aktüel ürünler 13 Aralık kataloğunda uygun fiyatlar!