Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı

Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Suriye,Libya ve Dağlık Karabağ'da savaşın seyrini değiştiren operasyonlarıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Sınıfının en iyisi olan yerli ve milli silahların yeni nesil teknolojiyle gelişimi sürüyor. Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları Türk SİHA'larını 'Savaşlarda oyun değiştirici' olarak tanımlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda, Türkiye yeni dönemde hem GÖKSUNGUR hem de MİUS olmak üzere yine insansız hava araçlarıyla gündemde olacak.