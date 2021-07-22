22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı

Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı

Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Suriye,Libya ve Dağlık Karabağ'da savaşın seyrini değiştiren operasyonlarıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Sınıfının en iyisi olan yerli ve milli silahların yeni nesil teknolojiyle gelişimi sürüyor. Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları Türk SİHA'larını 'Savaşlarda oyun değiştirici' olarak tanımlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda, Türkiye yeni dönemde hem GÖKSUNGUR hem de MİUS olmak üzere yine insansız hava araçlarıyla gündemde olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.07.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 13:48
  • 1
  • 21
Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı

Türk İHA-SİHA'ları, son yıllarda özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde savaşların seyrini değiştirmesi dolayısıyla dünyada 'Oyun değiştirici' tanımlanarak gazetelerde sıklıkla kendine yer buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı

Bununla beraber Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son dönemde BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte TUSAŞ'ın üreteceği ses hızını aşabilecek GÖKSUNGUR, Türkiye'nin Gök Vatan'da yer alacak yeni nesil insansız hava araçları olarak dikkat çekiyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 21
Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı

BAŞKAN ERDOĞAN: HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir.

  • 4
  • 21
Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı
Başkan Erdoğan'ın başlattığı ve her fırsatta vurguladığı 'Milli Teknoloji Hamlesi', ulaştırmadan otomotiv sanayine, enerjiden uzay araştırmalarına, sağlık sektöründen savunma sanayine kadar hemen hemen her alanda meyvelerini veriyor.
  • 5
  • 21
Türkiye'nin havadaki silahlı gözleri MİUS ve GÖKSUNGUR damgasını vuracak! Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklamayı yaptı

MİUS VE GÖKSUNGUR GÖK VATAN'A DAMGA VURACAK
Türkiye'nin savunma sanayii, son yıllarda yaptığı atakla ithal eden konundan artık NATO ülkelerine ihracat yapar konuma yükseldi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN