Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

2019 yılında, Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Ömer Abdülaziz önce kendisinin sonra da Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yönetimi tarafından hedef alındığını çok defa dile getirmişti. NSO, bu iddiaların doğruluk payı olmadığını, ürünlerinin Kaşıkçı cinayetinde herhangi bir rolünün bulunmadığını açıklamıştı.