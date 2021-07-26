26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor
Uluslararası siber silah pazarının adeta hâkimi olan dijital casusluk yazılımı Pegasus, sarsıcı iddialarla yeniden dünya gündemine oturdu. Guardian, Washington Post, AFP, CNN ve Reuters'ın da aralarında bulunduğu 16 farklı medya kuruluşunca gündeme getirilen iddialar, İsrail üretimi Pegasus'un küresel ölçekte kimlere karşı hangi amaçla kullanıldığına ilişkin tartışmalara neden oldu.
Giriş Tarihi: 26.07.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 15:10
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