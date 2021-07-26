26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

Uluslararası siber silah pazarının adeta hâkimi olan dijital casusluk yazılımı Pegasus, sarsıcı iddialarla yeniden dünya gündemine oturdu. Guardian, Washington Post, AFP, CNN ve Reuters'ın da aralarında bulunduğu 16 farklı medya kuruluşunca gündeme getirilen iddialar, İsrail üretimi Pegasus'un küresel ölçekte kimlere karşı hangi amaçla kullanıldığına ilişkin tartışmalara neden oldu.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 15:10
  • 1
  • 27
Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

Pegasus'a dair söz konusu iddiaların büyük bir kısmı esasında yıllardır dile getiriliyor. İlk olarak 2016 yılında teknik araştırma raporlarında gördüğümüz Pegasus'un, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Pakistan, Hindistan, Sudan, Meksika, İspanya, Fransa, Macaristan gibi 50'den fazla ülkede tespit edildiği, adı geçen ülkelerde üst düzey siyasetçiler, gazeteciler, aktivistler, hukukçular ve STK temsilcilerinin izlendiği iddia edilmişti. Pegasus'un üreticisi Herzliya merkezli firma olan NSO Group, o dönemlerde söz konusu iddiaların tümünü yalanlamıştı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

2016 yılından günümüze kadar gelen süreçte, Pegasus'un Türkiye'de de tespit edildiği ve birtakım isimlerin hedef alındığı iddialar arasındaydı. Meselenin esas tartışma konusu haline gelmesi ise 2018 yılının Ekim ayında vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın Pegasus ile bir süre izlenmiş ve hedef alınmış olmasıydı.

  • 3
  • 27
Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

2019 yılında, Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Ömer Abdülaziz önce kendisinin sonra da Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yönetimi tarafından hedef alındığını çok defa dile getirmişti. NSO, bu iddiaların doğruluk payı olmadığını, ürünlerinin Kaşıkçı cinayetinde herhangi bir rolünün bulunmadığını açıklamıştı.

  • 4
  • 27
Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

Uluslararası basında, Pegasus yazılımının bu şekilde kötüye kullanıldığına dair çıkan birçok haberi yalanlayan şirket, bu söylemlerine bugün de ısrarla devam ediyor.

  • 5
  • 27
Dünya diken üstünde! Casus yazılım programı Pegasus devletleri tehdit ediyor

Özellikle uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories ve Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ) hazırlayıp 16 medya kuruluşundan 80 gazeteciyle paylaştığı "dünya çapında 50 bin telefona Pegasus bulaştı" iddiaları şirket tarafından peş peşe yapılan açıklamalarla reddediliyor.