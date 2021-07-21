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Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede

Türk savunma ve havacılık sektörü son yıllarda ürettiği yüksek teknoloji ürünleriyle ve sistemleriyle dünyanın gözdesi oldu. İnsansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatında bu yıl önemli artışlar yaşanırken, yılın ilk yarısında sektör yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör, ilk 6 ayda Türk bayrağını aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da olduğu 169 ülkede dalgalandırma başarısı gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 12:12
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Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemiz ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumundadır. Son 10 yılda sektörün ihracatı yüzde 224 arttı. Artışta İHA ve SİHA'ların payı büyük. Rakamlar bize sektörün 2035 yılında ihracatını yüzde 425 artırarak 11 milyar dolar seviyesine rahatlıkla getirebileceğini söylüyor" dedi.

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Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi sektöründeki ihracat performansını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, yüksek teknolojili ürünlerin ihraç edilmesi ve Türkiye'ye kattığı prestij ile ülkenin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu dile getirdi.

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Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede

YILIN İLK YARISINDA İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 45 OLDU

Yılın ilk yarısında; en güçlü artış performansına imza atan sektörler içinde; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık sektörünün ön plana çıktığına vurgu yapan TİM Başkanı Gülle, yüksek teknolojili ürün ihracatının genel ihracat içindeki payının artması hem katma değer hem de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi payının yüzde 10'u yakalaması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede

TÜRK BAYRAĞINI 169 ÜLKEDE DALGALANDIRDILAR
Türkiye'nin ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Gülle, şunları söyledi:

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Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede

"Bağımsızlığımızın en önemli unsurlarından biri yerli ve milli üretimli Savunma Sanayi'nden geçmektedir. Şu anda savunma ve havacılık sanayi sektörümüzün genel ihracattaki payı yüzde 3,5 seviyesinde. Yüksek teknoloji ürün ihracatında en başarılı neticemiz İHA ve SİHA'lardır. Bu başarımız bütün dünyanın da dikkatini çekti.