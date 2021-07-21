Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede

YILIN İLK YARISINDA İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 45 OLDU

Yılın ilk yarısında; en güçlü artış performansına imza atan sektörler içinde; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık sektörünün ön plana çıktığına vurgu yapan TİM Başkanı Gülle, yüksek teknolojili ürün ihracatının genel ihracat içindeki payının artması hem katma değer hem de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi payının yüzde 10'u yakalaması açısından çok önemli olduğunu söyledi.