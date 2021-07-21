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Türkiye havacılık sektöründe rekor üstüne rekor kırdı! Dünya devleriyle aynı listede
Türk savunma ve havacılık sektörü son yıllarda ürettiği yüksek teknoloji ürünleriyle ve sistemleriyle dünyanın gözdesi oldu. İnsansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatında bu yıl önemli artışlar yaşanırken, yılın ilk yarısında sektör yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör, ilk 6 ayda Türk bayrağını aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da olduğu 169 ülkede dalgalandırma başarısı gösterdi.
Giriş Tarihi: 21.07.2021 12:12Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 12:12