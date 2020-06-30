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Haberler Galeri TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

Türkiye'nin savunmadaki parlayan yıldızı ASELSAN her alanda yenilikçi adımlar atıyor. Modernizasyon projeleriyle Fırat M60T tanklarının atış gücü ve beka yeteneklerini artıran ASELSAN, ürün ve performans garantisiyle yerinde bakım-onarım desteği sunuyor ve ortalama 24 saat içerisinde tanklara müdahale ediyor. Tankın idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarılırken, harekât bölgesinde kullanılan kritik önemdeki ürünlerin göreve hazır olmaları sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 13:05
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TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

Geliştirdiği teknolojilerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tankların yeteneklerini artıran ASELSAN, verdiği bakım-onarım desteğiyle de kritik önemdeki ürün ve sistemlerin yüksek performansla göreve hazır olmalarını sağlıyor.

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TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Fırat-M60T projesi sözleşmesine yönelik sözleşme değişikliği imzalandı.

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TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

Bu kapsamda, M60T tanklarına kazandırılan ilave yeteneklerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tankların savunma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

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TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

ASELSAN tarafından Fırat-M60T projesi kapsamında gerçekleştirilen tank modernizasyonlarında atış gücü ve beka yeteneklerinin artırılmasının yanı sıra ürün garantisi dönemleri tamamlanan sistemlere 3 yıl boyunca performans garantisi hizmeti veriliyor. Ürün ve performans garantisi döneminde yerinde bakım-onarım desteği sunan ASELSAN, aynı zamanda fabrika seviyesi bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

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TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

Proje kapsamında 7 gün 24 saat çalışan ASELSAN, müşteri destek hattına kullanıcı personelden gelen bakım-onarım bildirimlerine ortalama 24 saat içerisinde müdahale ediyor. Böylece gerek müşteri memnuniyeti gerekse tankın idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarılıyor.