TSK'nın vuruş gücü ASELSAN'a emanet! Fırat M60T tanklarının atış gücü...

Türkiye'nin savunmadaki parlayan yıldızı ASELSAN her alanda yenilikçi adımlar atıyor. Modernizasyon projeleriyle Fırat M60T tanklarının atış gücü ve beka yeteneklerini artıran ASELSAN, ürün ve performans garantisiyle yerinde bakım-onarım desteği sunuyor ve ortalama 24 saat içerisinde tanklara müdahale ediyor. Tankın idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarılırken, harekât bölgesinde kullanılan kritik önemdeki ürünlerin göreve hazır olmaları sağlanıyor.