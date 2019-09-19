TEKNOFEST'e iki günde rekor katılım Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, "Geçen yıl Teknofest'e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye'nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik." dedi. Giriş Tarihi: 19.09.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 14:26
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapsamında, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi düzenleniyor.
Uluslararası güçlü girişimlerin, yatırımcıların, mentorların ve kurumsal firmaların bir araya geldiği zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alıyor.
- "AKINCI İNSANSIZ HAVA ARACI STRATEJİK GÖREVLER ÜSTLENECEK"
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 16 Eylül'de başlayan Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nin son gününde, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik Baykar'ın yaptığı faaliyetleri konu alan bir sunum gerçekleştirdi.
Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Baykar'ın faaliyetlerine 10 kişilik mühendis bir ekibiyle başladığını belirterek, Türkiye'ye yüksek katma değer üretme amacıyla ürettikleri her teknolojinin yerli ve milli olmasına dikkat ettiklerini söyledi.
Yazılımıyla, elektroniğiyle, mekaniğiyle kendi mühendisliklerinin eseri olan havacılıktaki yüksek teknolojiyi Türkiye'nin gelişmiş ülkelere satar hale geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
"Geleceğin teknoloji alanlarına odaklanarak insansız hava aracı alanında dünyanın en iyisini yapabileceğimize inandık. Stratejik görevleri yapabilen Akıncı İnsansız Hava Aracı, Teknofest sonrasında uçuşa başlayarak stratejik görevler üstlenecek. Bunun yanı sıra otomotivdeki en büyük trend elektrikli ve akıllı arabalar. Bir sonraki aşama ise uçan arabalar olacak. Uçan arabalar dünyada trafikte yerlerini almaya 15 sene sonra başlayacak. Biz bugünden bu alanda ülkemiz var olsun diye çalışmaya başladık."