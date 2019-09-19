TEKNOFEST'e iki günde rekor katılım

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, "Geçen yıl Teknofest'e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye'nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik." dedi.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 14:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





