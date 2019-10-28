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NASA paylaştı! Mars'taki görüntü hayrete düşürdü
NASA, Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'den yapılan "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönündeki açıklama sonrası uzay araştırmaları derinleştirildi. NASA'nın Mars'ta çekilen bazı fotoğrafları yayınlaması ve bu görüntülerde ilginç şekillerin yer alması görenleri hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 06:39
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