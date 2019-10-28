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NASA paylaştı! Mars'taki görüntü hayrete düşürdü

NASA, Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'den yapılan "UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz gerekir" yönündeki açıklama sonrası uzay araştırmaları derinleştirildi. NASA'nın Mars'ta çekilen bazı fotoğrafları yayınlaması ve bu görüntülerde ilginç şekillerin yer alması görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 06:39
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NASA paylaştı! Mars'taki görüntü hayrete düşürdü

Eski NASA çalışanından heyecanlandıran uzaylı açıklaması…

Birçok kişi NASA'nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. Bir NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. NASA'nın 1970'lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars'ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.

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NASA paylaştı! Mars'taki görüntü hayrete düşürdü

ESKİ ÇALIŞANDAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Habere göre NASA'nın eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970'lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars'ta hayat olabileceğinin zıttını çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.
Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu.

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NASA paylaştı! Mars'taki görüntü hayrete düşürdü

1997 yılına gelindiğinde ise Levin, bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars'ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Levin, 10 Ekim 2019'da yayınladığı yazısında Dünya'da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı.

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NASA paylaştı! Mars'taki görüntü hayrete düşürdü

NASA, Mars'ta yüksek çözünürlükte çekmiş olduğu fotoğrafları yayınladı.

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NASA paylaştı! Mars'taki görüntü hayrete düşürdü

İşte ilk kez yayınlanan o kareler...