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MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

MKEK Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye alınan ve tümüyle yerli makinelerle oluşturulan üretim hattında, kapasite 3 katına çıkacak, daha önce 45 personelle yıllık 20 milyon olan fişek üretimi, 14 personelle 60 milyona ulaşacak İthal makinelerle 12 milyon avroya yapılacak yatırım, yerli makine kullanımıyla 1,5 yıl gibi kısa sürede 6 milyon avroya tamamlandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 12:20
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MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak
MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), fişek üretim kapasitesini üç katına çıkaran yeni fişek ürettim hattını, Türk sanayisinin olanaklarıyla yarı maliyetle devreye aldı.

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MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak
MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Yerli sanayi tercihi, tesisinin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önem taşıyor.

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MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak
MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

MKEK, tüm dünyayı tehdit eden "görünmez düşman" yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cerrahi maske, hijyenik tulum ve solunum cihazı gibi ekipmanı gündemine alıp üretmeye başlarken, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor.

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MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak
MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Savunma sanayisinde silah, mühimmat, roket-patlayıcı ve kimyasal, makine ve malzeme grubunda faaliyet gösteren kurum, son olarak yerli ve milli fişek hattını Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye aldı. Fabrikada 13 farklı kalibrede 43 farklı tipte fişek üretilecek.

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MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak
MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Dizayn ve tasarımı kuruma ait olan üretim hattındaki tezgahların, imalat, montaj ve seri üretime geçilmesi 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.