MKEK'te devreye alındı! Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

MKEK Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye alınan ve tümüyle yerli makinelerle oluşturulan üretim hattında, kapasite 3 katına çıkacak, daha önce 45 personelle yıllık 20 milyon olan fişek üretimi, 14 personelle 60 milyona ulaşacak İthal makinelerle 12 milyon avroya yapılacak yatırım, yerli makine kullanımıyla 1,5 yıl gibi kısa sürede 6 milyon avroya tamamlandı.