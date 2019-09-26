26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Instagram'ın yeni özelliği IOS kullananları çıldırttı! Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

Sosyal medya kullananların en çok tercih ettiği platform olan Instagram bir yeniliğe daha imza attı. Instagram, gece modu özelliğini Android telefonlar için uygulamaya koydu. Gece modu özelliği Android veri tabanlı cihazları kullanan vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, IOS kullananları çıldırttı. IOS için bir düzenleme yapılmamasına sinirlenen kullanıcılar, Instagram'ı eleştiri yağmuruna tuttu. IOS ile ilgili bir çalışma yapılıp, yapılmayacağı şimdilik bilinmezliğini koruyor. Android kullanıcıları ise yeni özelliği keşfetmek ile meşgul. Peki, Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır? İşte Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 12:27
  • 1
  • 8
Instagram'ın yeni özelliği IOS kullananları çıldırttı! Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

Instagram, kullanıcıları için yeni bir özelliği daha uygulamaya koydu. Instagram'ın gece modu özelliği kısa sürede büyük beğeni kazanırken, IOS için sürüm geliştirilmemesi ise Apple kullanıcılarını sinirlendirdi. Android cihazlarda uygulamaya konulan gece modu özelliğini kullanamayan, Apple sahipleri Instagram'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Instagram'dan henüz bir açıklama gelmezken, IOS için çalışmaların yapılıp yapılmayacağı şimdilik merak konusu. Android kullanıcıları ise, gece modunu keşfetmeye devam ediyor. Henüz gece modunu kullanmamış olanlar, özellik ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır? İşte Instagram'ın yepyeni özelliği...

  • 2
  • 8
Instagram'ın yeni özelliği IOS kullananları çıldırttı! Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

IOS KULLANICILARI ŞİKAYETÇİ

Dünyanın en çok kullanılan telefon modellerinden Iphone, IOS veri tabanına sahip. Apple'ın diğer ürünlerinde de IOS veri tabanı kullanılıyor.

  • 3
  • 8
Instagram'ın yeni özelliği IOS kullananları çıldırttı! Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

Instagram'ın IOS kullanıcılarını görmezden gelerek yaptığı yenilik, Apple kullanıcılarını rahatsız etti. Kullanıcılar, Android için gelen uygulamanın bir an önce IOS için de gelmesi gerektiğini savunuyor. Instagram'ın eleştirilere kayıtsız kalmadan, hızla IOS sürümünü de devreye sokması bekleniyor.

  • 4
  • 8
Instagram'ın yeni özelliği IOS kullananları çıldırttı! Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

INSTAGRAM GECE MODU ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram, günümüzde milyarlarca insanın aktif olarak kullandığı sosyal medya platformlarının başında geliyor. Hikaye yükleme, video ve fotoğraf paylaşma gibi aktivitelerin yapılabildiği platformun teması karanlık ortamlarda rahatsızlık yaratabiliyordu. Instagram, daha önce Twitter'da uygulandığı gibi gece modu için farklı bir tema kullanımına geçti.

  • 5
  • 8
Instagram'ın yeni özelliği IOS kullananları çıldırttı! Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

Instagram'ın gece modu ile ilgili yeni özelliği büyük ilgi gördü. Şimdi kullanıcılar gece modunu nasıl kullanmaları gerektiğini araştırıyor. Cihazınız Android 10 sürümüne yükseldiyse karanlık modu açmak için ayarlar sekmesinden ekran ve ardından gece modu seçeneğini aktif etmeniz gerekecek.