Instagram'ın yeni özelliği IOS kullananları çıldırttı! Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

Sosyal medya kullananların en çok tercih ettiği platform olan Instagram bir yeniliğe daha imza attı. Instagram, gece modu özelliğini Android telefonlar için uygulamaya koydu. Gece modu özelliği Android veri tabanlı cihazları kullanan vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, IOS kullananları çıldırttı. IOS için bir düzenleme yapılmamasına sinirlenen kullanıcılar, Instagram'ı eleştiri yağmuruna tuttu. IOS ile ilgili bir çalışma yapılıp, yapılmayacağı şimdilik bilinmezliğini koruyor. Android kullanıcıları ise yeni özelliği keşfetmek ile meşgul. Peki, Instagram gece modu nedir, hangi cihazlarda kullanılır? İşte Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





