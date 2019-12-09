Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu ayarları kapatın...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık günümüzün neredeyse olmazsa olmazı olan akıllı telefonlar doğru kullanıldığında pek çok avantajı da sağlıyor. Ancak telefonlar zamanlar yavaşlama problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu ufak ayarları yaptığınızda telefonunuzda hızlanmayı fark edeceksiniz. İşte telefonunuzu hızlandıracak o ayarlar.