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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu ayarları kapatın...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık günümüzün neredeyse olmazsa olmazı olan akıllı telefonlar doğru kullanıldığında pek çok avantajı da sağlıyor. Ancak telefonlar zamanlar yavaşlama problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu ufak ayarları yaptığınızda telefonunuzda hızlanmayı fark edeceksiniz. İşte telefonunuzu hızlandıracak o ayarlar.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 07:08
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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu ayarları kapatın...

Telefonunuz yavaşlıyorsa bu ayarları değiştirerek hızlandırmak mümkün. İşte o ayarlar...

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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu ayarları kapatın...

Şimdi de Genel kısmına dokunun.

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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu ayarları kapatın...

Daha sonra da Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine girin.

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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu ayarları kapatın...

Karşınıza böyle bir ekran gelecek.

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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu ayarları kapatın...

Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.