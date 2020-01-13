1500 TL'ye mimari şaheser yaptı!

1500 TL'ye mimari şaheser yaptı! Görenler hayran kalıyor. Büyük şehirlerin kalabalığı, gürültüsü ve trafik sorunu birçok vatandaşın büyük sorunu. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. Şehir hayatından uzak doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 13:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





