15 metre böreği mideye indirdi! Bursa’da renkli görüntüler

"HEDEFİM BURSA'NIN PLAKASI OLAN 16 METRE BÖREK YEMEKTİ"

Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiçbir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım" dedi.