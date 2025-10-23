23 Ekim 2025, Perşembe

UEFA ülke puanları güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray, grubunda önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından Devler Ligi'nde yenilgi yüzü görmeden yoluna devam etti. Galatasaray'ın elde ettiği bu kritik zafer, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli bir katkı sağladı. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın aldığı puanın ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı ve sıralamadaki güncel yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etti.

Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar, bu maçta da etkili bir performans sergileyerek taraftarlarını sevindirdi.

Temsilcimiz, Osimhen'in (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve gruptaki istikrarlı çıkışını sürdürdü.

Galatasaray'ın bu kritik galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına da doğrudan etki etti.

Temsilcimizin bu galibiyetinin ardından futbolseverler, "Türkiye UEFA ülke puanı ve sıralaması kaçıncı sırada?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri...

İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri...

1- İNGİLTERE: 98.783

2- İTALYA: 87.231
3- İSPANYA: 81.703
4- ALMANYA: 77.831

5- FRANSA: 70.819
6- HOLLANDA: 62.700

7- PORTEKİZ: 59.866
8- BELÇİKA: 56.150
9- TÜRKİYE: 45.200
10- ÇEKYA: 41.700