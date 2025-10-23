23 Ekim 2025, Perşembe
UEFA ülke puanları güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray, grubunda önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından Devler Ligi'nde yenilgi yüzü görmeden yoluna devam etti. Galatasaray'ın elde ettiği bu kritik zafer, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli bir katkı sağladı. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın aldığı puanın ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı ve sıralamadaki güncel yeri...
Giriş Tarihi: 23.10.2025 01:19