Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey"

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer ile Mısırlı yıldız arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP'a yapılan bildirime göre Muhammed Salah'a her sezon için 10 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca yıldız futbolcuya 7 milyon Euro imza parası verilecek.

Böylece Trabzonspor, Muhammed Salah için her sezon toplam 17 milyon Euro garanti ödeme yapacak.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücretinin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da belirtildi.

Açıklamada, "Muhammed Salah'a her bir futbol sezonu için 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Oyuncuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında ise mağazacılık şirketimizde 'Muhammed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak da oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.