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Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın reklam çekimi için gittiği Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan renkli anlar sosyal medyada gündem oldu. Dünya yıldızını ilk kez gören Emine Aygün'ün yöresel şivesiyle verdiği "O ne bilama bir şey" tepkisi izleyenleri gülümsetti.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 1

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah'ın sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 2

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer ile Mısırlı yıldız arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 3

KAP'a yapılan bildirime göre Muhammed Salah'a her sezon için 10 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca yıldız futbolcuya 7 milyon Euro imza parası verilecek.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 4

Böylece Trabzonspor, Muhammed Salah için her sezon toplam 17 milyon Euro garanti ödeme yapacak.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 5

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücretinin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da belirtildi.

Açıklamada, "Muhammed Salah'a her bir futbol sezonu için 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Oyuncuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında ise mağazacılık şirketimizde 'Muhammed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak da oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 6

Trabzonspor'un dünya çapındaki yeni transferi Muhammed Salah, bordo-mavili şehre kelimenin tam anlamıyla damga vurdu.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 7

Havalimanında on binlerce taraftarın sevgi seliyle karşıladığı Mısırlı yıldız, hem sosyal medyada hem de forma satışlarında rekorları altüst ederken, Araklı'da bir teyzenin Salah'a yönelik yöresel şiveyle verdiği tepki izleyenleri gülümsetti.

TRABZONLU TEYZENİN SALAH TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 8

Reklam filmi çekimi için Salah'ın Araklı ilçesi Marzuba mahallesine geleceğini duyan Emine Aygün (48) oğlunu alarak ilçe merkezinden mahallesine geldi.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 9

Arkadaşı Seher Güven (45) ile cep telefonu ile Salah'ın geleceği yeri beklemeye başlayan 2 arkadaş, mahallerine lüks bir cip ile gelen Salah'ın araçtan indiğini görünce o anları kayda aldı.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 10

Emine Aygün'ün o anları cep telefonu ile kayda alırken "Ahana da geldi. O ne bilama bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var" tepkisi sosyal medyada büyük beğeni topladı, izleyenleri güldürdü.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 11

Emine Aygün o anlar için "Muhammed Salah'ı görmek istedik. Transferinden çok mutlu olduk. Bırakmadılar bizi yakından görelim. Biz de uzaktan beklerken sülale olarak çok uzun boylu olduğumuz için video çekerken minyon tipli geldi bana 'Bilama bir şey' dedim. Espri olarak söyledik, gündem oldu" dedi.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 12

Seher Güven ise arkadaşının şivesinin herkesin ilgisini çektiğini, hem Salah'ı gördükleri hem de köylerinin tanındığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonlu teyzenin Muhammed Salah tepkisi gülümsetti: "O ne bilama bir şey" 13
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