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İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların deplasman galibiyetinin ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 47.575 puanla 9. basamakta yer aldı.

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 1
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin bir bölümünü 10 kişi oynayan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti.
İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 2
Avrupa'daki kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde play-off turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 3

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI

Deplasmanda oynanan karşılaşmada 10 kişi kalan Beşiktaş, mücadeleyi bırakmadı. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla hem rövanş öncesinde skor avantajını elde etti hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağladı.

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 4

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip, sahasındaki mücadelede avantajını koruyarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefleyecek.

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 5

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere – 101.852 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 6

2- İtalya – 87.660 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 7

3- İspanya – 82.368 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 8

4- Almanya – 80.116 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 9

5- Fransa – 67.653 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 10

6- Portekiz – 63.650 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 11

7-Belçika – 57.850 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 12

8- Hollanda - 51.562 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 13

9- Türkiye - 47.575 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 14

10- Çekya - 44.025 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 15

11- Polonya - 43.525 puan

İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi 16

12- Yunanistan - 41.312 puan

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