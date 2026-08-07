İşte güncel ülke puanımız! Beşiktaş'ın zaferi Türkiye'nin yerini perçinledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların deplasman galibiyetinin ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 47.575 puanla 9. basamakta yer aldı.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI
Deplasmanda oynanan karşılaşmada 10 kişi kalan Beşiktaş, mücadeleyi bırakmadı. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş, bu sonuçla hem rövanş öncesinde skor avantajını elde etti hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağladı.
RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Siyah-beyazlı ekip, sahasındaki mücadelede avantajını koruyarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefleyecek.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere – 101.852 puan