Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin bir bölümünü 10 kişi oynayan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti.

Avrupa'daki kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde play-off turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI

Deplasmanda oynanan karşılaşmada 10 kişi kalan Beşiktaş, mücadeleyi bırakmadı. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla hem rövanş öncesinde skor avantajını elde etti hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağladı.