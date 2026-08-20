-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde bordo-mavili şehirde büyük heyecan yaşandı. Papara Park çevresinde toplanan binlerce taraftar, Muhammed Salah transferiyle artan coşkuyu renkli görüntülerle taçlandırdı. Firavun kostümü giyerek deve üzerinde stadyuma gelen taraftarların horonlu kutlamaları, dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 2

Karşılaşma öncesinde Papara Park çevresinde renkli görüntüler yaşandı. Taraftarlardan Temel Sak, firavun kostümü giyerek deveyle stadyuma geldi. Deve ve kostüm, taraftarların yoğun ilgisini çekerken Sak, taraftarlara üçlü çektirdi.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 3

Çevrede toplanan taraftarlar ise horon oynayarak eğlendi. Muhammed Salah transferinin ardından kentte taraftarlar tarafından düzenlenen eğlenceli etkinlikler de ilgi odağı oldu.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 4

"TRABZONLUYA 'İMKANSIZ' DE, OTUR İZLE"

Papara Park'a deveyle gelen Temel Sak, "Her şey gece, bir saat içerisinde oldu. Biz her şeyi yaparız. Çok heyecanlıyım. Maça deveyle geldim. Avrupa şampiyonluğunda Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Trabzonluya 'imkânsız' de, sonra otur izle." dedi.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 5

"TÜM DÜNYANIN EĞLENDİĞİNİ GÖRDÜK"

Taraftarlardan Onur Usta, farklı etkinliklerle eğlendiklerini belirterek, "Biz Muhammed Salah transferinde de arkadaşımız Temel'e firavun kostümü giydirmiştik. Eğlendik ve güldük. Tüm dünyanın eğlendiğini ve güldüğünü de gördük. Salah'ın gelişiyle farklı ve global bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu kez de deveyi stadyuma getirdik. Birazdan maçımızı izleyeceğiz. Trabzonspor'a Avrupa şampiyonluğunda başarılar diliyoruz. Trabzonlunun aklına bir şey gelmesi yeterli, bundan daha farklı şeyler de olabilir." ifadelerini kullandı.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 6

"HERKES ÇOCUĞUNUN İSMİNİ MUHAMMED SALAH KOYAR"

Taraftarlardan Selçuk Şan, Muhammed Salah'a duyulan sevginin çok büyük olduğunu belirterek, "Bu işi yapmak bir akıl işidir. Muhammed Salah yeter ki oynasın, şampiyonluk yaklaşsın; o zaman bu taraftar neler yapmaz? Herkes çocuğunun ismini Muhammed Salah bile koyar. Köylerde piramit evler başlar. Muhammed Salah sevgisi böyle bir şeydir. Trabzonspor taraftarı isterse çok şey yapabilir." diye konuştu.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 7

"BİZ İŞİN TAMAMEN EĞLENCESİNDEYİZ"

Doğukan Bozoğlu ise, "Sosyal medyada Trabzonspor'a çok sallıyorlar. Biz bu işin tamamen eğlencesindeyiz. Trabzon halkı stres atıyor, çok eğleniyoruz." dedi.

Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi 8
Trabzonspor turu Macaristana bıraktı TRABZONSPOR TURU MACARİSTAN'A BIRAKTI
Kara Kartal avantaj peşinde KARA KARTAL AVANTAJ PEŞİNDE
Yapay zeka futbolun enlerini seçti YAPAY ZEKA FUTBOLUN ENLERİNİ SEÇTİ
Dünyanın en iyi 30 stadyumu belli oldu DÜNYANIN EN İYİ 30 STADYUMU BELLİ OLDU
Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede
Sonraki Galeri
Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin