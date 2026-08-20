Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde bordo-mavili şehirde büyük heyecan yaşandı. Papara Park çevresinde toplanan binlerce taraftar, Muhammed Salah transferiyle artan coşkuyu renkli görüntülerle taçlandırdı. Firavun kostümü giyerek deve üzerinde stadyuma gelen taraftarların horonlu kutlamaları, dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti.
Karşılaşma öncesinde Papara Park çevresinde renkli görüntüler yaşandı. Taraftarlardan Temel Sak, firavun kostümü giyerek deveyle stadyuma geldi. Deve ve kostüm, taraftarların yoğun ilgisini çekerken Sak, taraftarlara üçlü çektirdi.
Çevrede toplanan taraftarlar ise horon oynayarak eğlendi. Muhammed Salah transferinin ardından kentte taraftarlar tarafından düzenlenen eğlenceli etkinlikler de ilgi odağı oldu.
"TRABZONLUYA 'İMKANSIZ' DE, OTUR İZLE"
Papara Park'a deveyle gelen Temel Sak, "Her şey gece, bir saat içerisinde oldu. Biz her şeyi yaparız. Çok heyecanlıyım. Maça deveyle geldim. Avrupa şampiyonluğunda Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Trabzonluya 'imkânsız' de, sonra otur izle." dedi.
"TÜM DÜNYANIN EĞLENDİĞİNİ GÖRDÜK"
Taraftarlardan Onur Usta, farklı etkinliklerle eğlendiklerini belirterek, "Biz Muhammed Salah transferinde de arkadaşımız Temel'e firavun kostümü giydirmiştik. Eğlendik ve güldük. Tüm dünyanın eğlendiğini ve güldüğünü de gördük. Salah'ın gelişiyle farklı ve global bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu kez de deveyi stadyuma getirdik. Birazdan maçımızı izleyeceğiz. Trabzonspor'a Avrupa şampiyonluğunda başarılar diliyoruz. Trabzonlunun aklına bir şey gelmesi yeterli, bundan daha farklı şeyler de olabilir." ifadelerini kullandı.