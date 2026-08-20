Trabzon’da renkli görüntüler! Salah için deveyle maça geldi

Papara Park'a deveyle gelen Temel Sak, "Her şey gece, bir saat içerisinde oldu. Biz her şeyi yaparız. Çok heyecanlıyım. Maça deveyle geldim. Avrupa şampiyonluğunda Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Trabzonluya 'imkânsız' de, sonra otur izle." dedi.

"TÜM DÜNYANIN EĞLENDİĞİNİ GÖRDÜK"

Taraftarlardan Onur Usta, farklı etkinliklerle eğlendiklerini belirterek, "Biz Muhammed Salah transferinde de arkadaşımız Temel'e firavun kostümü giydirmiştik. Eğlendik ve güldük. Tüm dünyanın eğlendiğini ve güldüğünü de gördük. Salah'ın gelişiyle farklı ve global bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu kez de deveyi stadyuma getirdik. Birazdan maçımızı izleyeceğiz. Trabzonspor'a Avrupa şampiyonluğunda başarılar diliyoruz. Trabzonlunun aklına bir şey gelmesi yeterli, bundan daha farklı şeyler de olabilir." ifadelerini kullandı.