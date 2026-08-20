Trabzonspor turu Macaristan'a bıraktı! Fırtına Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, atv ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadele boyunca baskılı bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Karadeniz ekibi, tur umutlarını rövanş karşılaşmasına bıraktı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile kozlarını paylaştı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviolo, Salah, Umut Nayir, Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph
Gol: Dk. 17 Zachariassen (Ferencvaros)
Sarı kartlar: Dk. 29 Yusuf, Dk. 43 Zachariassen (Ferencvaros)
İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında savunma arkasında sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Salah'ın şutunda, Dibusz topu çıkardı.
13. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.
17. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi.
36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cabral'dan sıyrılan Yusuf'un şutunda, kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere çeldi.
37. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Frencevaros maçıyla bordo-mavili takım forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Frencevaros'u konuk etti.
Karadeniz ekibinin Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Muhammed Salah, ilk kez 11'de yer alarak Trabzon'da taraftarlarla buluştu.
5 FARKLI OYUNCU
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.
Bordo-mavili takımda Savic, Mustafa Eskihellaç, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir bu kez ilk 11'de yer bulamazken, yerlerine Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Muhammed Salah ve Umut Nayir, Frencevaros maçının başlangıç kadrosunda görev aldı.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavisi devam eden Folcarelli kadroda bulunmadı.
Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Muçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından yedek kulübesinde görev bekledi.
FATİH TEKKE, AVRUPA'DA İLK KEZ
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa kupası maçına çıktı.
Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verdi.
Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da ilk Avrupa heyecanını yaşadı.