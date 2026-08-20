Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede
Teknoloji dünyasının gözde araçlarından yapay zeka bu kez yeşil sahalara uzandı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ChatGPT, tarihten günümüze futbolun en büyük 25 kulübünü sıraladı. Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin ağırlıkta olduğu listede, Türkiye'den bir Süper Lig ekibinin de yer alması futbol camiasında merak uyandırdı. İşte yapay zekanın hazırladığı o liste...
Dijital dünyanın devrim niteliğindeki teknolojisi, futbolun devlerini belirlemek için verileri masaya yatırdı.
Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü sıraladı. Hazırlanan listenin detaylarında, küresel futbol haritasında öne çıkan en etkili kulüpler belirlendi.
AVRUPA DEVLERİ ZİRVEYİ BIRAKMADI
Listenin üst basamaklarında gelenek bozulmadı ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri yer aldı.
Avrupa devleri zirveyi paylaşırken, Süper Lig'den bir takım da listede kendine yer buldu.
Avrupa'nın köklü kulüpleri üst sıralarda yer alırken, Türkiye'den bir takımın listeye girmesi dikkat çekti.