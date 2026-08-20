-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Teknoloji dünyasının gözde araçlarından yapay zeka bu kez yeşil sahalara uzandı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ChatGPT, tarihten günümüze futbolun en büyük 25 kulübünü sıraladı. Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin ağırlıkta olduğu listede, Türkiye'den bir Süper Lig ekibinin de yer alması futbol camiasında merak uyandırdı. İşte yapay zekanın hazırladığı o liste...

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 1

Dijital dünyanın devrim niteliğindeki teknolojisi, futbolun devlerini belirlemek için verileri masaya yatırdı.

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 2

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en büyük 25 kulübünü sıraladı. Hazırlanan listenin detaylarında, küresel futbol haritasında öne çıkan en etkili kulüpler belirlendi.

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 3

AVRUPA DEVLERİ ZİRVEYİ BIRAKMADI

Listenin üst basamaklarında gelenek bozulmadı ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri yer aldı.

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 4

Avrupa devleri zirveyi paylaşırken, Süper Lig'den bir takım da listede kendine yer buldu.

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 5

Avrupa'nın köklü kulüpleri üst sıralarda yer alırken, Türkiye'den bir takımın listeye girmesi dikkat çekti.

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 6

İŞTE O LİSTE

Futbolseverlerin merakla beklediği ve sosyal medyada tartışma konusu olan liste, tarihin en başarılı ekiplerini bir araya getirdi.

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 7

Yapay zeka ChatGPT tarafından hazırlanan listede, dünya futbol tarihine damga vuran 25 kulüp yer aldı. Türkiye'den bir kulübün de bu seçkin listede bulunması, Türk futbolunun uluslararası alandaki marka değeri açısından dikkat çekti.

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 8

1. Real Madrid

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 9

2. Barcelona

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 10

3. Manchester United

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 11

4. Liverpool

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 12

5. Bayern Münih

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 13

6. Juventus

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 14

7. Manchester City

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 15

8. Milan

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 16

9. Chelsea

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 17

10. PSG

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 18

11. Arsenal

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 19

12. Inter

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 20

13. Borussia Dortmund

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 21

14. Ajax

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 22

15. Atletico Madrid

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 23

16. Tottenham

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 24

17. Roma

Dünya devleri listelendi! Yapay zeka futbolun enlerini seçti: Süper Lig devi de o listede 25

18. Benfica