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3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda Türk futbolu için önemli gelişmeler yaşandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sahaya çıktığı nefes kesen karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Beşiktaş'ın sahadan zaferle ayrıldığı, Fenerbahçe'nin umutlarını koruduğu ve Trabzonspor'un rövanşa odaklandığı karşılaşmaların ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri büyük merak konusu oldu.

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 1

Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlar için 2026-2027 sezonu devam ediyor.

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 2

KANARYA UMUTLARINI FRANSA'YA TAŞIDI

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Lyon ile Kadıköy'de karşılaştı. Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak umutlarını Fransa'daki rövanşa taşıdı.

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3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 3

Mücadelede temsilcimizin tek golünü Mason Greenwood kaydetti. Zorlu randevunun rövanşı 26 Ağustos'ta oynanacak.

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 4

BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE'DE FARKLI KAZANDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırladı.

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3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 5

Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 6. karşılaşmada da kalesini gole kapattı ve sahadan 3-0 galip ayrılarak Litvanya'daki rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 6

FIRTINA EVİNDE MAĞLUP: GÖZLER MACARİSTAN'DA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırladı.

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3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 7

ATV'den yayınlanan mücadelede bordo-mavili ekip, rakibine 1-0 yenilerek Macaristan'daki rövanş öncesinde büyük üzüntü yaşadı.

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 8

1- İngiltere | 98.574 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 9

2- İtalya | 84.232 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 10

3- İspanya | 78.618 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 11

4- Almanya | 76.688 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 12

5- Fransa | 65.296 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 13

6- Portekiz | 61.450 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 14

7- Belçika | 57.150 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 15

8- Hollanda | 49.895 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 16

9- TÜRKİYE | 47.075 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 17

10- Polonya | 44.725 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 18

11- Çekya | 43.025 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 19

12- Yunanistan | 41.612 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 20

13- Danimarka | 37.556 puan

3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi 21

14- Norveç | 35.312 puan

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