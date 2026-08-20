3 temsilcimiz Avrupa’da sahnede! Türkiye’nin UEFA sırası güncellendi
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda Türk futbolu için önemli gelişmeler yaşandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sahaya çıktığı nefes kesen karşılaşmaların ardından ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Beşiktaş'ın sahadan zaferle ayrıldığı, Fenerbahçe'nin umutlarını koruduğu ve Trabzonspor'un rövanşa odaklandığı karşılaşmaların ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri büyük merak konusu oldu.
Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlar için 2026-2027 sezonu devam ediyor.
KANARYA UMUTLARINI FRANSA'YA TAŞIDI
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Lyon ile Kadıköy'de karşılaştı. Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak umutlarını Fransa'daki rövanşa taşıdı.
Mücadelede temsilcimizin tek golünü Mason Greenwood kaydetti. Zorlu randevunun rövanşı 26 Ağustos'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE'DE FARKLI KAZANDI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırladı.
Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 6. karşılaşmada da kalesini gole kapattı ve sahadan 3-0 galip ayrılarak Litvanya'daki rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.