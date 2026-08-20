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Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İşte maçta yaşananlar…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi.

Kritik müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.

Heyecan dolu maçta Alman hakem Tobias Stieler düdük çaldı. Tobias Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ile Jonas Weickenmeier üstlendi.

Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oh'un kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas'ın çelmeye çalıştığı meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında kale önünde Murillo, tek dokunuşla topu filelere yolladı. 2-0

29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emirhan'ın ön direkten yaptığı kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas'in çeldiği topu Oh, kale alanı içinde tamamlamak istedi fakat Zalgiris savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe atışında Cerny'nin ortasında ceza sahası içinde Oh'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris - 2

(İKİNCİ YARI)

Detaylar birazdan...

Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris - 3

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de son oynanan Eyüpspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Kauno Zalgiris karşısına çıktı.

Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris - 4

DUSAN VLAHOVIC İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Avurpa Ligi 3. eleme turunda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip eden Vlahovic, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda bulunmadı.

MURİLLO, EMİRHAN VE OH BİR MAÇ SONRA TEKRAR 11'DE

Siyah-beyazlılarda, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Eyüpspor müsabakasına yedek başlayan Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Oh, bir maç aranın ardından tekrar 11'de döndü. Bu üç futbolcudan sadece Oh, Eyüpspor mücadelesinin 63. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Ayrıca Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-Gyu Oh, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynanan tüm maçlara 11'de başlamıştı.

Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris - 5

KAUNO ZALGIRIS TARAFTARI GELMEDİ

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçına konuk ekip taraftarı gelmedi. Litvanya temsilcisinin taraftarlarının ilgi göstermemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim de deplasman tribünü biletlerini Beşiktaşlı taraftarlar için satışa çıkardı. Biletlerin büyük bölümü tükenirken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

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