DUSAN VLAHOVIC İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Avurpa Ligi 3. eleme turunda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip eden Vlahovic, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda bulunmadı.

MURİLLO, EMİRHAN VE OH BİR MAÇ SONRA TEKRAR 11'DE

Siyah-beyazlılarda, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Eyüpspor müsabakasına yedek başlayan Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Oh, bir maç aranın ardından tekrar 11'de döndü. Bu üç futbolcudan sadece Oh, Eyüpspor mücadelesinin 63. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Ayrıca Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-Gyu Oh, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynanan tüm maçlara 11'de başlamıştı.