Kartal tur kapısını araladı! Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İşte maçta yaşananlar…
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi.
Kritik müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Heyecan dolu maçta Alman hakem Tobias Stieler düdük çaldı. Tobias Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ile Jonas Weickenmeier üstlendi.
Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oh'un kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas'ın çelmeye çalıştığı meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0
12. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında kale önünde Murillo, tek dokunuşla topu filelere yolladı. 2-0
29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emirhan'ın ön direkten yaptığı kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas'in çeldiği topu Oh, kale alanı içinde tamamlamak istedi fakat Zalgiris savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
38. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe atışında Cerny'nin ortasında ceza sahası içinde Oh'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
(İKİNCİ YARI)
Detaylar birazdan...