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Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek!

Süper Lig devi Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin yıldızlaştığı zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı hanesine götürmeyi başardı. Cezayirli yıldız yükselen performansıyla sarı kırmızılı ekibi sırtlamaya devam ederken, taraftarlar yıldız oyuncu hakkında internette araştırma yapmaya başladı. İşte yıldız futbolcu Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 08:27
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Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek!

Süper Lig devi Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin yıldızlaştığı zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı hanesine götürmeyi başardı. Cezayirli yıldız yükselen performansıyla sarı kırmızılı ekibi sırtlamaya devam ederken, taraftarlar yıldız oyuncu hakkında internette araştırma yapmaya başladı. İşte yıldız futbolcu Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek.

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  • 177
Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek!

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Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek!

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Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek!

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Sofiane Feghouli hakkında herkesi şaşırtan gerçek!

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